L'OM glace Troyes dans le silence du Vélodrome

Dans une partie déprimante par le huis clos du Vélodrome, mais aussi le contenu mollasson proposé par Marseille et l'ESTAC, les Phocéens ont fait la différence en seconde période grâce à Dimitri Payet et Pol Lirola (1-0). Une manière de se remettre les idées en place, sans la manière.

Marseille 1-0 Troyes

Payet, le match d'après

C'était un retour au football post-Covid, celui de 2020-2021, dans lequel le Vélodrome était plongé ce dimanche soir. On a rapidement compris que cette ambiance mettrait le cafard à tout le monde, mais on ne pensait pas que le spectacle proposé sur le carré vert par l'OM et l'ESTAC ferait le même effet. Longtemps avare en occasions et en tirs cadrés, le match ne s'est décanté qu'après l'heure de jeu (et encore), les hommes de Jorge Sampaoli faisant logiquement la différence sans toutefois pouvoir fanfaronner. C'est toujours ça de pris, pour conclure un mois de novembre jusqu'ici maussade.Titulaire pour reprendre goût au football après les incidents à Décines une semaine plus tôt, Dimitri Payet a allumé la première étincelle sur coup franc (4). Au terme d'un premier quart d'heure rempli de fautes et de construction laborieuse de l'OM avec un Valentin Rongier campé à son rôle de latéral droit, Troyes a fini par faire une différence, mais Giulian Biancone et Youssouf Koné ont mal joué le coup (18). Si ce n'est avec un ou deux centres de Pol Lirola et une frappe d'un Konrad de la Fuente brièvement en vue (24), les locaux n'ont pas réussi à s'approcher