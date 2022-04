L'OM glace le PAOK et rallie les demies

Alors que le PAOK lui promettait l'enfer, et malgré de nombreux absents, l'Olympique de Marseille a parfaitement géré son quart de finale retour de Ligue Europa Conférence ce jeudi à Thessalonique (0-1). Steve Mandanda a sorti les arrêts qu'il fallait et Dimitri Payet a encore marqué pour guider le deuxième de Ligue 1 dans le dernier carré.

PAOK 0-1 Marseille

Guendouzi, une étincelle et des bougies

Coupe des Coupes 1988. Coupe des clubs champions 1990 et 1991. Coupe UEFA 1999 et 2004. Coupe Intertoto 2005. Ligue Europa 2018. Ligue Europa Conférence 2022. L'Olympique de Marseille disputera la huitième demi-finale européenne de son histoire les 28 avril et 5 mai prochains. Privé d'Arkadiusz Milik, Bamba Dieng, Gerson ou encore Boubacar Kamara, le club phocéen a livré une prestation sérieuse pour s'imposer à Toumba, où le PAOK était invaincu depuis quatre mois et demi. Exemptés de championnat le week-end dernier pour aborder ce match dans les meilleures conditions, les Grecs ont poussé pour renverser le score du match aller. Mais Dimitri Payet est venu les ramener à la réalité, comme la semaine passée , en plantant son 14but de la saison. D'ores et déjà la plus prolifique de la carrière du Réunionnais.Lesont débuté la rencontre de la manière dont on l'attendait, en mettant une grosse pression sur les Olympiens. Avec des supporters au diapason, qui ont fait pleuvoir les sifflets au moment du coup d'envoi marseillais, puis pour réclamer un penalty lorsque le ballon a touché le bras, collé au corps, de Luan Peres (1). Attentive pour enfermer Jasmin Kurtić (4), la défense phocéenne a été prise à défaut en oubliant Vieirinha au deuxième poteau, sans conséquence puisque Cháris Tsingáras n'a pas réussi à redresser le centre-tir de son coéquipier (5). Steve Mandanda a maintenu le navire à flot en repoussant du pied le tir croisé de Chuba Akpom (10), puis en opposant sa main droite à la tête piquée de José Ángel Crespo, laissé seul sur corner (10). Déjà deux…