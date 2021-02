L'OM freine l'OL

Alors qu'ils pouvaient profiter du faux pas du LOSC, bloqué par Strasbourg dans l'après-midi, les Lyonnais ont été accrochés dimanche soir à Marseille (1-1) après avoir, un temps, tenu le scénario de la rencontre. Rien d'illogique, au final.

Marseille 1-1 Lyon

Paquetá, magicien et ventriloque

Il sort du ring la tête basse, et pourtant, c'est lui qui devait soulever la ceinture de MVP. Poisson dans l'eau durant une bonne partie de la rencontre, décisif sur l'un de ses nombreux coups de nageoire lors de la première demi-heure, Lucas Paquetá a été de toutes les vagues d'un Marseille-Lyon un poil étrange. D'absolument toutes, malheureusement pour l'OL, notamment de l'une des seules marseillais du premier acte, ce qui a vu le Brésilien être touché par un ballon de Gueye, offrant ainsi un penalty décisif à l'OM, et d'une autre en seconde période, sur laquelle le virevoltant milieu a été expulsé pour une sale faute sur Payet. Des hauts, des bas, et, au milieu, deux équipes qui n'ont pas su se départager.Puisqu'il n'a pas son pareil pour crevasser les terrains gazonnés, pourquoi écarter à ce point les plots ? Tête de sicario et allure de gangster, Lucas Paquetá danse sur la pelouse du Vélodrome et on ne voit rapidement plus que lui : à la récupération, à la projection et au cassage de lignes, le Brésilien s'empiffre de ballons et l'OL se met très vite le scénario de cet Olympico pimenté par un drôle de contexte dans la poche. Du moins, c'est le premier ressenti, même si les Lyonnais s'amusent d'abord à s'offrir un zéro sur trois sur le pas de tir, Paquetá, Toko Ekambi et Depay ne réussissant pas, tour à tour, à blanchir Lire la suite de l'article sur SoFoot.com