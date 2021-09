L'OM fait sa loi à Monaco grâce à Bamba Dieng

Dans le sillage d'un Bamba Dieng intenable et auteur d'un doublé, l'Olympique de Marseille a réussi le coup parfait sur la pelouse de Monaco. Toujours aussi séduisants dans le jeu, les hommes de Jorge Sampaoli en profitent pour envoyer un message : il faudra compter sur eux cette saison dans la course au podium. De son côté, Monaco espère encore s'en mêler, mais devoir rapidement redresser la barre s'il veut pointer à nouveau le bout de son nez.

AS Monaco 0-2 Olympique de Marseille

La fusée Bamba Dieng

Il est des soirs qui marquent un destin et dont on se souvient pendant de longues années. Ce duel au sommet de la Ligue 1 entre Monaco et l'OM sera à n'en pas douter de ceux-là pour un tout jeune attaquant sénégalais encore inconnu du grand public jusqu'à son apparition sur la pelouse de Louis II, ce samedi soir. Son nom ? Ahmadou Cheikh Bamba Dieng, formé au Sénégal et pépite olympienne qui avait commencé à se faire un nom en marquant contre Auxerre en Coupe de France la saison passée. Titulaire pour pallier les absences combinées de Milik et Payet, le feu follet a fait voler en éclats la défense monégasque pour concrétiser l'intensité et l'allant de l'équipe de Jorge Sampaoli. Ils s'en doutaient déjà, mais les Marseillais viennent de découvrir qu'ils tiennent un attaquant bourré de talent.Une entame de match d'une grande intensité et deux équipes venues pour se projeter vers l'avant pour faire souffrir des défenses à trois têtes régulièrement prises à revers. Comme un signe de la suite des événements, la première cartouche est pour le tout jeune Bamba Dieng, qui rate le cadre de peu (11). Dans la minute, Marseille offre un cadeau à Ben Yedder, pas assez prompt pour le déballer (12), avant qu'un Gelson Martins lancé comme une bombe ne frappe à côté à la tombée d'une galette de Tchouaméni (19).