L'OM enfin à l'heure européenne

Face au Sporting, Marseille a décroché sa première victoire de la saison en Ligue des champions, la deuxième sur les 18 derniers matchs. Les Marseillais ont pour cela enfin mis les ingrédients nécessaires, des choix d'Igor Tudor à l'intensité des joueurs sur la pelouse, malgré le huis clos autour d'eux. Mais les embouteillages de la cité phocéenne n'y sont pas étrangers non plus.

L'intensité enfin de la partie

Le stade Vélodrome inhiberait-il ses protégés sur la scène européenne ? Que l'on y croit ou pas, cette thèse - pas nouvelle - est sortie renforcée du match entre l'Olympique de Marseille et le Sporting, mardi 4 octobre. Sans leur public bouillant, que certains imaginent couper les jambes des Phocéens autant que celles de leurs adversaires, les Marseillais ont livré une copie quasi parfaite face au Sporting. Après les promesses de Tottenham (défaite 2-0) et le raté de Francfort (0-1), ils ont enfin réussi à hisser leur niveau en faisant preuve d'une intensité digne de la Ligue des champions. Et ce malgré le silence de cathédrale autour d'eux. Un paradoxe que l'OM aura l'occasion de contrer lors du dernier match de poule face à Tottenham, en essayant de gagner devant son public. D'ici là, Igor Tudor pourra s'appuyer sur la prestation aboutie des siens, qui avaient pourtant démarré la soirée de la pire des manières.Lorsque l'on joue un match couperet, et que l'on se trouve au pied du mur, il y a en effet meilleure façon d'aborder un match qu'en encaissant un but après cinquante-deux secondes de jeu. Douchés d'entrée par un exploit de Trincão, les Marseillais auraient pu couler face au Sporting, comme ils l'ont souvent fait lors de leurs précédentes campagnes de Ligue des champions. Mais pas cette fois. Certes, ils ont frôlé la correctionnelle à la dixième minute, sur une frappe de Pedro Gonçalves. Mais cette fois, l'OM a su relever la tête. Ce sursaut est intervenu grâce à celui que l'on attendait, et qui a répondu présent : Alexis Sánchez. Son égalisation n'est évidemment pas le plus beau but de sa carrière. Mais le pion plein de grinta du Chilien, venu contrer le portier adverse dans les pieds sur un pressing intense, a sonné la révolte, et incarné le changement d'état d'esprit des Marseillais. Cette fois, l'OM n'allait pas subir les évènements. En dépit du départ catastrophique, les Phocéens ont vite relevé la tête et affiché la même intensité que celle qui fait leur succès en Ligue 1.