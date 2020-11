Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

L'OM enchaîne en dominant Nantes Reuters • 28/11/2020 à 19:13 Temps de lecture: 1 min







L'OM enchaîne en dominant Nantes par Léo De Garrigues (iDalgo) Quatrième victoire consécutive en Ligue 1 pour l'Olympique de Marseille, tombeur du FC Nantes (3-1) pour le compte de la 12e journée. D'entrée, les hommes d'André Villas-Boas se sont détachés grâce à un superbe but de Florian Thauvin, idéalement servi par Valentin Rongier. Avant la mi-temps, Dimitri Payet a permis à l'OM de faire le break en reprenant un centre de Michaël Cuisance. Au retour des vestiaires, Jean-Charles Castelletto, coupable d'une main dans sa surface, a offert un penalty aux Marseillais, que Dario Benedetto s'est chargé de transformer. D'une frappe déviée, Ludovic Blas a réduit le score dans la foulée. Au classement, Marseille est provisoirement troisième tandis que Nantes pointe au 15e rang.