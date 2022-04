L'OM en gagne-petit face au PAOK

Attendu face au PAOK ce jeudi soir, l'Olympique de Marseille a assuré le minimum en s'imposant (2-1) et en prenant une légère option avant le match retour en Grèce. Une prestation mitigée, néanmoins illuminée par les étincelles de Dimitri Payet.

OM 2-1 PAOK

Des Gerson et Payet de manga

Dans un Vélodrome bouillant, l'OM a pris son opposition face au PAOK à bras-le-corps. Échaudée par un climat de tension palpable entre supporters locaux et visiteurs, cette rencontre avait effectivement un goût de victoire obligatoire, d'un côté comme de l'autre. Et à ce jeu, les hommes de Jorge Sampaoli ont su se montrer présents, portés par l'aisance de leurs attaquants. Une soirée excellement débutée, malheureusement ternie par une fin de match galvaudée et un rendement insuffisant.Les explosions venues des tribunes ont ainsi rapidement laissé place au festival olympien. D'entrée, Cédric Bakambu a effectivement chauffé les gants du géant Alexandros Paschalakis, d'une reprise sans contrôle (1) avant que Dimitri Payet, lancé couloir gauche, n'adresse un centre vicieux à l'international congolais, devancé par le portier adverse des deux poings (13). Une domination quasi-complète, à l'instar de la manche précédente face au FC Bâle, bientôt récompensée. En catalyseur, Payet s'est dès lors chargé de trouver Gerson d'une sublime passe laser, permettant au Brésilien de lever la balle, contrôler de la poitrine et conclure d'une frappe tendue pied gauche. Le "Dim" en état de grâce, mêlant offrandes et dribbles en tous genres devant desdépassés. Mais comme si cela ne suffisait pas, le meneur de jeu a ponctué sa première période d'un bijou : un corner joué à l'entrée de la surface de Cengiz Ünder, une volée fouettée et un missile téléguidé dans la lucarne de Paschalakis pour le break.… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com