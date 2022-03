L'OM éjecte Nice du podium

Dans une partie qui a mis du temps à s'ouvrir, l'OM a fini par prendre le meilleur sur l'OGC Nice (2-1), trop imprécis dans la zone de vérité. Un succès important pour les hommes de Sampaoli, qui repassent deuxièmes du championnat et prennent un léger avantage sur leurs concurrents, à l'aube du sprint final pour le podium.

Marseille 2-1 Nice

Milik sur le gong

Un Vélodrome plein à craquer et chauffé à blanc, le deuxième tome d'une confrontation bouillantissime à l'aller et un résultat décisif dans la course à la Ligue des champions : tout était réuni ce dimanche soir à Marseille pour assister à un grand match de football. Le spectacle aura mis du temps à arriver tant les deux formations se craignaient, mais à ce petit jeu, c'est l'OM qui en est sorti vainqueur, en s'en remettant à un penalty de Milik puis à l'entrée décisive de Bakambu (2-1), et qui glane trois points qui vaudront cher en fin de saison.Jorge Sampaoli suspendu pour ce rendez-vous, c'est son compère Jorge Desio qui s'occupe de distiller ses premières consignes depuis la touche : mettre le pied sur le ballon dès l'entame et presser très haut les Niçois afin de compliquer leurs phases de transition, où ils ont l'habitude d'exceller. Le plan fonctionne une grosse vingtaine de minutes, mais l'OM peine à se montrer dangereux. Seul un long dégagement de Pau López prend de vitesse la défense adverse, mais Arkadiusz Milik est trop court pour récupérer le cuir (20). Ce sont les visiteurs qui vont même faire passer un premier frisson dans le stade : lancé côté gauche, Melvin Bard offre un caviar à Calvin Stengs qui propulse une reprise à quelques centimètres du but olympien (25). Marseille se rebelle et il faut un grand Walter Benítez pour stopper le coup de casque de William Saliba sur coup franc (27). Il suffisait alors de patienter jusqu'à la fin du temps réglementaire de la première période pour voir la partie basculer : Payet sert Ünder dans la surface, qui se fait faucher par…