L'OM écrase Angers dans un match fou

Mené 0-2 par Angers après seulement dix minutes de jeu, l'Olympique de Marseille a su composer avec ce retard à l'allumage pour renverser Angers et s'imposer (5-2) en ouverture de la 23e journée de Ligue 1. L'OM peut notamment dire merci à Arkadiusz Milik, auteur d'un triplé ce soir. Une belle réponse à ses détracteurs.

Olympique de Marseille 5-2 Angers SCO

Pour toi, public

La défaite sur le gong , quelques jours plus tôt, face à l'Olympique lyonnais au Groupama Stadium aurait pu tendre un groupe marseillais en délicatesse sur le plan offensif depuis plusieurs semaines. Les dix premières minutes catastrophiques de ce vendredi face à Angers auraient pu confirmer cette phase compliquée. Mais sous l'impulsion d'un Arkadiusz Milik de gala devant le public, en feu, du Vélodrome, l'OM a redoublé d'énergie pour écraser Angers (5-2). Sans pitié.Jorge Sampaoli avait-il appris de ses erreurs ? Ou bien avait-il écouté les critiques après la défaite contre l'OL, où le manque d'avant-centre côté phocéen avait été pointé du doigt ? Difficile de savoir où se situe la vérité, mais toujours est-il que le coach argentin a décidé d'aligner Arkadiusz Milik et Cédric Bakambu dans le onze de départ. Un choix fort et perdant après dix minutes de jeu : dépassés les Marseillais se font surprendre par la persévérance d'Angelo Fulgini, qui surprend Pau López, et la réussite de Nabil Bentaleb sur sa frappe détournée par Boubacar Kamara, suite à un festival de Sofiane Boufal. Les sourires angevins disparaissent néanmoins aussi vite que les doutes de l'OM. Servi par Mattéo Guendouzi, Milik fait parler sa classe pour piquer le ballon devant Danijel Petkovićtandis que Gerson, trois minutes plus tard, fait rugir de plaisir le Vélodrome d'une frappe à ras de terre parfaitement placée… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com