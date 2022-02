L'OM écarte Qarabağ et file en huitièmes de C4

Dans une confrontation plutôt équilibrée, l'OM a fini par prendre le meilleur sur Qarabağ, courageux mais trop brouillon (0-3). Comme souvent ces dernières semaines, les hommes de Sampaoli n'ont pas brillé et se contenteront volontiers de la qualification en huitièmes de finale.

Qarabağ FK 0-3 OM

Le pied de Pape et la main de Dieu

Jorge Sampaoli l'avait annoncé en préambule de ce barrage retour : il ne comptait pas prendre cette partie à la légère. Pour l'occasion,a sorti un onze quasi type disposé en 4-3-3, laissant néanmoins Arkadiusz Milik et Cengiz Ünder emmitouflés sur le banc. Comme la semaine passée, les Olympiens n'ont pas brillé mais ont assuré l'essentiel à l'Azərsun Arena face à Qarabağ (0-3). Plus important que la manière : la qualification pour les huitièmes de finale de cette Ligue Europa Conférence est officiellement là et c'est tout ce que l'on retiendra.Comme à l'aller, les hommes de Gurban Gurbanov ont entamé tambour battant une belle partie, pressé très haut les Marseillais et tenté, par l'intermédiaire de Kady et Abdellah Zoubir Zoubir d'aller mettre le bazar dans le camp adverse. Plutôt sereins, les Olympiens ne paniquent pas et reprennent tranquillement les choses en main grâce notamment à la qualité technique de Dimitri Payet. Pas venu pour blaguer, le meneur français décide d'ouvrir rapidement les hostilités en servant magnifiquement Pape Gueye, totalement oublié dans la surface adverse. Le Sénégalais envoie un missile dans un angle ultra fermé et ne laisse aucune chance à Luka Gugeshashvili, contraint de voir le cuir toucher le montant avant de filer au fond de sa cageFidèles à leurs principes, les locaux ne baissent pas la tête et regagnent du terrain, déferlant à de nombreuses reprises sur la cage de Steve Mandanda, de nouveau titulaire après sa… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com