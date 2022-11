L'OM douché par Tottenham et éliminé

Au terme d'une soirée qui les aura vus passer par toutes les émotions, et les places au classement, les Marseillais sont éliminés de la Ligue des champions et de toutes compétitions européennes. Battus sur le fil par Tottenham malgré un match plein, ils terminent derniers du groupe D, avec une valise de regrets.

Olympique de Marseille 1-2 Tottenham

Lloris a retardé l'échéance

La furia du Vélodrome n'a pas suffi. Portés par un public incandescent, qui, comme ses joueurs, y a cru jusqu'au bout, les Marseillais ont livré leur match de l'année face à Tottenham. Irréprochables dans l'intensité et dans les intentions de jeu, ils ont été punis en toute fin de match, au bout du temps additionnel et d'un contre conclu par Hojbjerg. Un dénouement cruel pour l'OM, qui tenait alors son lot de consolation avec une troisième place qualificative en C3, mais finalement dernier et éliminé. Auteurs d'un match plein, les Marseillais quittent la scène européenne chargés de regrets, après avoir si bien démarré la soirée.Sur la pelouse du Vélodrome, l'homme de la première période était Français. Mais manque de chance pour l'OM : il portait le maillot des Spurs. Impeccable sur sa ligne, le portier tricolore des Spurs a aussi su faire parler son expérience pour éteindre l'incendie, en grattant un maximum de secondes à chaque six mètres. Des moments de répit bienvenus pour Tottenham, malmené par des Marseillais conquérants, à la hauteur de l'évènement, mais à qui il a manqué la même chose que depuis plusieurs semaines : la réussite. Dans tous les autres compartiments du jeu, l'intensité nécessaire était là, avec un pressing et un appétit pour les duels qui a dérouté les Londoniens. Il n'a donc manqué que la précision, à l'image de la tête de Sanchez juste à côté (3), d'un centre mal ajusté par Clauss (5), d'une frappe lointaine du Chilien (8), ou d'une autre trop croisée par l'ancien Lensois (21). Et quand les Olympiens ont fini par trouver le cadre, ils… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com