L'OM de Tudor se réveille et essore Reims

Au coeur d'un Vélodrome hostile à son nouveau coach Igor Tudor lors de l'avant-match, l'OM a fait le show face à Reims (4-1) ce dimanche à l'occasion de la première journée de Ligue 1. Ses recrues estivales, Luis Suarez en tête qui a signé un doublé, ont brillé.

Olympique de Marseille 4-1 Stade de Reims

Des pistons qui pistonnent fort

Savoir faire taire les sifflets en 90 minutes, un mode d'emploi. Le coach croate, dans la tourmente après les matchs de pré-saison ratés, des infos qui racontent des embrouilles avec les joueurs à l'entraînement et ce soir l'éviction de Payet du XI, a séduit tout un Vélodrome extrêmement brillant grâce à une prestation aboutie de l'Olympique de Marseille qui s'est imposé 4-1 face à Reims ce dimanche. Une belle victoire olympienne pour la première journée de Ligue 1.Après un début de match d'une intensité folle, les Olympiens lancent définitivement les hostilités grâce à Gerson, qui enchaîne un presque double sombrero forçant Agbadou à un grand drop (7). Cet OM ultra-offensif sera finalement récompensé par... un but contre-son-camp de Wout Faes, qui remet au fond de ses propres cages un centre tendu de Jonathan Clauss. Dans la foulée, l'autre piston olympien, Nuno Tavares, lance une contre-attaque éclair sur son côté gauche et envoie un très bon centre pour Cengiz Ünder au point de pénalty, qui l'envoie au-dessus (17). Valentin Rongier ne passe pas loin non plus d'ajouter son nom au tableau d'affichage quand son énorme frappe à l'entrée de la surface s'écrase sur le poteau (25).S'en suivra un temps d'accalmie, plutôt bienvenu pour une équipe rémoise qui a pris le bouillon pendant les premières minutes. La 27minute sera aussi celle de la toute première frappe de Reims, facilement captée par Blanco qui se réveille. L'OM, qui s'est essentiellement illustré comme une équipe de…