L'OM de la situation

Pendant que ses rivaux rennais et niçois perdaient des plumes, l'Olympique de Marseille a dominé le FC Nantes mercredi soir (3-2). Poussés par les 55 000 supporters du Vélodrome, Dimitri Payet et compagnie sont revenus deux fois au score avant de l'emporter. Une soirée qui augure une très belle fin de saison, l'OM comptant désormais un matelas de six points sur ses concurrents pour la deuxième place.

Tirer les marrons du feu. Définition : tirer profit d'une situation donnée. Exemple : l'Olympique de Marseille mercredi soir. Le dauphin du Paris Saint-Germain avait une occasion en or de faire un pas de plus vers la Ligue des champions face à Nantes puisque dans le même temps, ses quatre poursuivants croisaient le fer. Et les planètes se sont alignées : l'AS Monaco a battu l'OGC Nice (1-0), Strasbourg a défait le Stade rennais (2-1), et les Marseillais ont fini par mettre les Canaris en cage (3-2). Avec du caractère et de la rage, exprimée à sa manière par Pol Lirola.

Voilà ce que crée l'OM chez les joueurs olympiens Que cette joie de ⁦ @lirola_kosok ⁩ fait plaisir à voir ! pic.twitter.com/qOjgVtyJ07

Le Vél tout puissant

— Massilia1978  (@massilia1978) April 20, 2022En maîtrise, les Phocéens se sont compliqué la tâche en laissant Andrei Girotto libre de tout marquage sur un corner. Mais comme contre Angers et Saint-Étienne, les troupes de Jorge Sampaoli ont renversé la vapeur grâce à deux penaltys de Dimitri Payet et au plat du pied du virevoltant Amine Harit. Sans lâcher le morceau, comme l'appelait la banderoledéployée par les MTP avant la rencontre. Les virages ont aussi appliqué le principe en donnant de la voix tout au long du match, y compris après le deuxième but nantais, immédiatement suivi d'unretentissant., rejoue Yanis, membre des Winners.