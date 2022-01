L'OM brimée par Lille

En supériorité numérique pendant une heure, l'OM n'a pas pu faire mieux qu'un nul face à des Dogues solides (1-1). Un résultat décevant pour des Marseillais stériles qui laissent la place de dauphin à Nice avec néanmoins toujours un match de retard.

Marseille 1-1 Lille

Botman est Robin

Les semaines passent et le Vélodrome ne réussit véritablement pas à l'OM cette saison. En supériorité numérique pendant une heure face à des Lillois plombés par l'exclusion précoce de leur capitaine Benjamin André, les Olympiens ont manqué de folie pour faire mieux qu'un match nul face au champion de France en titre. Une nouvelle contre-performance à domicile pour l'équipe de Jorge Sampaoli qui a désormais laissé échapper seize points à la maison depuis le coup d'envoi du championnat. Forcément, cela coûtera cher à la fin.Face à des Lillois installés dans leur classique 4-4-2, l'OM démarre bien la rencontre, mais peine à procurer de véritables frayeurs à Ivo Grbić. Habitués à jouer le coup en contre, les Dogues et Burak Yılmaz allument la première mèche au quart d'heure de jeu, mais Pau Lopez détourne en corner. Sur le coup de pied de coin tapé par Renato Sanches, Sven Botman est oublié au point de penalty et glace un Vélodrome privé de sa ferveur. L'international portugais est dans tous les bons coups et à la suite d'un festival côté droit, Sanches n'est pas loin d'une deuxième passe décisive, mais Pau Lopez réalise un miracle devant Yılmaz.Le LOSC a eu ses chances, au tour de l'OM d'abattre ses cartes maîtresses : sur coup franc, Dimitri Payet oblige Grbić à une belle horizontale. Sur le corner qui suit, Mattéo Guendouzi se retrouve seul dans les cinq mètres nordistes, mais bute sur l'international croate. Le tournant du match arrive à la demi-heure de jeu : en l'espace de deux minutes, Benjamin André prend deux jaunes pour contestation puis pour une faute sur Guendouzi à l'entrée de la surface. Pourtant, juste avant la pause, ce sont encore les Lillois qui… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com