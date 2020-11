L'OM boit Nantes et la pression

Mis sous pression avant le match par ses supporters, l'Olympique de Marseille a parfaitement répondu cet après-midi au Vélodrome. Grâce à des buts de Thauvin, Payet et Benedetto, l'équipe d'André Villas-Boas a facilement disposé (3-1) d'un FC Nantes globalement insignifiant pour se hisser provisoirement sur le podium.

Marseille 3-1 Nantes

Thauvin ouvre le bal, Lafont ferme les vannes

On se serait presque fait à leur absence, surtout depuis que les enceintes des stades crachent des chants enregistrés. Mais les supporters gardent visiblement une certaine influence à Marseille. À défaut de pouvoir crier leur colère dans les travées du Vélodrome après avoir vu l'OM devenir la risée de toute l'Europe mercredi, les fans marseillais l'ont fait... au pied du bus de leur équipe, stoppé à sa sortie de la Commanderie. Une explication musclée, mais suivie d'effets : emmené par un quatuor Thauvin-Cuisance-Payet-Benedetto inspiré et décisif, un Marseille solide a totalement maîtrisé Nantes pour s'offrir son quatrième succès d'affilée en Ligue 1 (3-1). Le premier depuis cinq matchs face aux Canaris.Une minute et trente-huit secondes : c'est le temps qu'aura mis ce succès marseillais à se dessiner. Le temps pour Rongier de jouer les, et pour Florian Thauvin d'échapper à l'arrière-garde nantaise pour devancer la sortie de Lafont d'un geste acrobatique. Et ainsi devenir, avec 72 caramels, le meilleur buteur de l'OM au 21siècle, un titre qu'il partageait jusqu'ici avec Mamadou Niang. Douchés d'emblée, les Canaris sont à deux doigts de couler cinq minutes plus tard.