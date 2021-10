L'OM assomme Lorient et monte sur le podium

Incapable de gagner depuis quatre matchs toutes compétitions confondues, l'Olympique de Marseille a renoué avec la victoire contre le FC Lorient (4-1). À une semaine du rendez-vous contre le PSG, l'OM retrouve le podium, et de la confiance, à l'image de Milik, buteur pour sa première titularisation de la saison.

Olympique de Marseille 4-1 FC Lorient

Kamara rallume la lumière

pour LorientOn attendait un Vélodrome volcanique pour l'ultime hommage à Bernard Tapie, mais après un avant-match de haute volée, le feu d'artifice s'est prolongé sur la pelouse. Dans une rencontre enlevée, pendant laquelle les Lorientais n'ont pas démérité après avoir ouvert le score, l'OM a retrouvé son éclat du début de saison. Au bout de ce festival, une large victoire, et des bonnes nouvelles, à l'image des deux premières passes décisives de Payet cette saison, mais aussi du premier pion d'Arkadiusz Milik, enfin titulaire. Résultat : l'OM réalise le bon coup du week-end et retrouve le podium à une semaine du Classique contre le PSG. Idéal, à l'heure d'entamer trois semaines marathons avec sept matchs au programme.Petite sensation au coup d'envoi : Konrad de la Fuente est de retour dans son couloir gauche. En l'absence de Cengiz Ünder, suspendu, Sampaoli relance l'éclair de l'été. Et très vite, l'ailier américain donne raison au coach argentin, en dynamitant la défense lorientaise. Engouffré dans la brèche, Payet bute sur Nardi et donne le ton de la soirée : l'OM est au rendez-vous. Sauf qu'une faute naïve de Luan Peres sur Diarra vient enrayer le plan phocéen, en offrant un penalty aux Merlus. Laurienté s'exécute, et voilà les Marseillais encore menés au score. Les hommes de Pélissier Lire la suite de l'article sur SoFoot.com