L'OM a-t-il vraiment besoin d'Alexis Sánchez ?

À 33 ans, l'attaquant chilien est en approche de l'Olympique de Marseille, dont il s'apprête à devenir le nouveau fer de lance offensif. Mais, au-delà des doutes sur l'état de forme du Niño Maravilla, l'OM avait-il vraiment besoin d'un attaquant supplémentaire ?

Le supersub interiste

C'est peut-être un nom qui aurait fait rester Jorge Sampaoli à la Commanderie. On ne le saura jamais. Ce qui est connu en revanche, c'est que l'Olympique de Marseille pistait Alexis Sánchez depuis l'hiver dernier, alors que l'Argentin était toujours aux manettes. Depuis, Sampaoli est parti, se plaignant notamment du manque d'ambition du club sur le mercato. Alexis Sánchez, lui, va arriver, comme un symbole d'un OM qui bricole un effectif avec les moyens du bord, mais qui réussit toujours à attirer de grands noms. Et si sa signature - qui devrait être apposée dans les prochaines heures - est forcément une bonne nouvelle d'un point de vue sportif et marketing, on peut se demander si elle était vraiment nécessaire.Personne n'est assez fou pour dire qu'Alexis Sánchez est une mauvaise recrue pour l'Olympique de Marseille. Évidemment, lea passé son apogée, et l'époque où il régalait le Camp Nou avant de devenir la coqueluche de l'Emirates Stadium, tout en remportant deux fois la Copa América et en terminant dixième du Ballon d'or 2015, semble loin. Depuis, Alexis Sánchez a incontestablement floppé à Manchester United, avec 5 buts et 9 passes décisives en 45 matchs, des statistiques bien maigrelettes par rapport au prix de son transfert, et à son sacro-saint numéro 7 dans le dos. Mais l'homme aux 48 buts en 146 sélections avec las'est relevé ensuite à l'Inter, dans un rôle différent : celui de supersub.On a beau s'appeler Alexis Sánchez, difficile de s'imposer dans le dos du duo Lukaku-Lautaro qui marche alors sur l'Italie. De là à dire que le Chilien est fini, il y a un grand pas qu'on ne se risquera pas à franchir. En effet, si son temps de jeu n'a pas redécollé à Giuseppe-Meazza, Alexis Sánchez a toutefois renoué avec son efficacité. Après avoir contribué au titre de 2021 (7 buts, 7 passes décisives), il a la saison passée continué à œuvrer dans l'ombre malgré le départ de Lukaku (remplacé par Džeko). Résultat : 9 buts et 4 passes décisives en 38 matchs. Le Chilien est même le seul joueur a avoir été titulaire moins de dix fois en Serie A à être impliqué sur dix buts. En dehors de ces statistiques rassurantes, Alexis Sánchez a aussi su se montrer Lire la suite de l'article sur SoFoot.com