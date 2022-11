L'OM a-t-il eu raison de se découvrir autant en fin de match ?

Pour certains, les Marseillais ont bien fait de tout mettre sur la table en fin de match mardi contre Tottenham. Pour d'autres, ils auraient dû assurer le nul et la Ligue Europa. À la rédaction, Matthieu Pécot et Léo Tourbe ne sont pas d'accord. Jugeote, mauvaise foi, méchanceté et arguments bien pesés, tous les coups sont permis. Surtout ceux en dessous de la ceinture.

Oui, Marseille a eu raison de se jeter à l'abordage

Pas besoin d'avoir ses diplômes d'entraîneur pour admettre que l'OM a défendu n'importe comment sur cette dernière action face à Tottenham. L'idée n'est donc pas de débattre de la qualité du repli défensif marseillais qui a conduit au but de Pierre-Emile Højbjerg. C'était moche, abominable, hideux et on espère qu'aucun enfant n'a vu ça.Pour être tout à fait honnête avec les Marseillais, il faut déplacer le curseur sur leurs intentions sur cette fin de rencontre à l'épilogue douloureux. Les joueurs d'Igor Tudor ont commis un seul crime : avoir essayé de gagner un match de foot. Leur respect incommensurable pour la Ligue des champions et la perspective de se qualifier pour les huitièmes de finale les a conduits à se jeter à l'assaut du but d'Hugo Lloris. Il n'a pas manqué gros-chose à Alexis Sanchez, dont la frappe a été déviée par Ivan Perisic (82) et à Sead Kolosinac, dont on se demande encore comment il a fait pour ne pas cadrer sa tête (87), pour trouver la faille. En tentant d'arracher la victoire face à Tottenham, l'OM n'a pas "manqué de respect" à l'Europa League comme on peut l'entendre ici et là depuis hier soir. C'est même tout le contraire : les Olympiens ont tellement respecté la Coupe au grandes oreilles qu'ils ont eu l'indécence de se jeter à l'abordage quitte à être trop lessivé pour effectuer un ultime repli défensif digne de ce nom.Alors certes, l'histoire a tourné au vinaigre, Chancel Mbemba s'est retrouvé seul contre trois Londoniens et Pau Lopez a fini par se faire fusiller alors que le temps additionnel était dépassé depuis 20 secondes. Il est toutefois un peu facile de déplorer, depuis son canapé, le fait que les joueurs de l'OM n'aient pas tenu compte du classement virtuel de leur groupe. Il n'y a pas si longtemps, il était reproché aux clubs français de ne pas jouer le jeu une fois arrivés en Europa League. On pointait du doigt ces coachs qui alignaient des équipes bis de manière à ce que leurs joueurs soient frais pour le week-end. C'était le monde à l'envers, le serpent qui se mordait