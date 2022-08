L'OM à l'heure de la revanche en Ligue des champions

Les mains de Yaya Touré et Hamit Altintop étaient surveillées de près sur la Canebière. Elles ont offert un groupe de Ligue des champions plutôt ouvert à l'OM : si Tottenham paraît un cran au-dessus, les Phocéens peuvent espérer rivaliser avec l'Eintracht Francfort et le Sporting pour ne pas finir avec le bonnet d'âne. Et donc sortir de la phase de poules autrement que par la petite porte, pour oublier les deux dernières participations douloureuses.

L'Olympique de Marseille avait quitté la plus belle des compétitions sur un revers 3-0 dans l'antre de Manchester City . Pas à la hauteur du rendez-vous, les Phocéens étaient sortis sans les honneurs et dans le costume du bon dernier, derrière l'Olympiakos. Le 6 ou 7 septembre prochain, ils retrouveront cette Ligue des champions, celle à qui ils doivent cette étoile fièrement arborée, celle pour laquelle ils ont ardemment bataillé jusqu'au bout du mois de mai la saison passée. Le tirage s'est révélé clément en mettant Francfort, Tottenham et le Sporting sur la route des hommes d'Igor Tudor. Une adversité particulièrement face à laquelle l'OM sera sans filet, mais qui autorise le vice-champion de France à rêver d'une campagne européenne prolongée. En C1, ou en C3.

Nos adversaires sont connus Rendez-vous le ?? ?? ?? ????????? pour le coup d'envoi de la @ChampionsLeague #UCLdraw │ #ChampionsLeague pic.twitter.com/prz8SKfsIU

La chatte à Pablo

Placé dans le chapeau 4, l'OM ne se faisait guère d'illusions. Aucun trou de souris par lequel se glisser pour éviter de tomber sur des écuries surarmées. Un trou de musaraigne pygmée, à la limite, permettait d'entrevoir un groupe plus homogène avec, par exemple, Francfort, Séville et le Shakhtar. Une brèche dans laquelle le club phocéen a néanmoins réussi à s'engouffrer. Sous la menace des groupes A (avec l'Ajax, Liverpool et Naples) et C (avec le Bayern, Barcelone et l'Inter), l'OM a atterri dans le D, où l'attendent des adversaires de qualité, mais pas aussi injouables que ce que l'on pouvait craindre. Tottenham s'avance en favori du groupe et les Marseillais auront a priori du mal à rivaliser avec la formation d'Antonio Conte. Derrière, en…