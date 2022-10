L'OM a goûté à la Deutsche Hospitalität

Après les incidents du match aller, le déplacement des 2 000 supporters marseillais était scruté de près. Craint, même, par certains. Mais tout s'est finalement bien passé sur les bords du Main, où les Phocéens ont pu se rassembler, et défiler jusqu'au stade. Une nouvelle leçon pour les autorités françaises.

Bières, saucisses et soleil

Au milieu de la forêt, le froid gagne le Deutsche Bank Park sur les coups de 23h. L'OM vient de s'incliner face à l'Eintracht Francfort, et l'enceinte tremble encore sous les chants des locaux. De longues minutes, les joueurs restent sur la pelouse, face à l'impressionnant virage qui chante, saute comme un seul homme. Personne n'a quitté le stade, et tout le monde suit. Sauf le parcage marseillais, et le bloc attenant. Il vient d'être vidé par les forces de l'ordre, après quelques échanges de projectiles et de pétards. Les seuls incidents d'une journée annoncée explosive, mais qui s'est révélée exemplaire. Sur les bords du Main, les Marseillais ont vécu un déplacement européen réussi sur tous les plans, sauf le sportif.A défaut d'engins pyrotechniques et autres instruments interdits dans les stades, c'est d'abord de patience dont ont dû s'armer les supporters marseillais. Venus en bus pour la plupart - de Marseille ou d'ailleurs -, ils ont tous eu le droit à un premier comité d'accueil aux frontières., souffle Alexy, parti de Bar-sur-Aube le matin même avec la section Champagne des Yankee. Bloqué 1h30, son bus fait partie des chanceux, assure le Nancéien d'origine :Et si l'heure est toujours à l'attente, celle sur la place du Römerberg est plus agréable., savoure Bilou, venu de Saint-Dizier.Il faut dire que les autorités allemandes ont mis les petits plats dans les grands. À l'aller, les supporters de l'Eintracht avaient été regroupés sur l'inhospitalière place de la Joliette, vidée de ses terrasses, à Marseille. À Francfort, les Phocéens ont eu le droit à la place la plus touristique de la ville, à ses parasols et ses litres de bière. Une autre façon de recevoir, même si l'escorte policière veille, avec 2 000 forces de l'ordre pour... 2 000 supporters. La grande différence : un dialogue permanent, dans un français parfait, avec les visiteurs, notamment via des messages