L'Olympique lyonnais parade à Metz

Au terme d'une partie débridée et complètement maîtrisée, l'Olympique lyonnais a transformé le FC Metz en petit salé. Un but de Depay, un doublé de Karl Toko Ekambi et une prestation collective aboutie permettent aux hommes de Rudi Garcia de prendre la troisième place de Ligue 1, avant de retrouver le Paris Saint-Germain dimanche prochain.

FC Metz 1-3 Olympique lyonnais

Le Memphis Fouettard

À cette époque de l'année, dans l'est de la France, on célèbre habituellement la Saint-Nicolas en grandes pompes. Mais cette année, si le FC Metz s'est montré sage et exemplaire dans son début de saison, les Lorrains ont vu leur traditionnel défilé être remplacé par un convoi spécial. Un char piloté par le duo infernal Toko Ekambi-Depay a préféré tout écraser au lieu de distribuer des bonbecs et autres pains d'épice. Le professeur Antonetti avait estimé que(Metz). Ce dimanche soir à Saint-Symphorien, son équipe a tout simplement été croquée par plus forte qu'elle.Les Messins se font tirer les oreilles d'entrée par les attaquants lyonnais. Memphis Depay, Karl Toko Ekambi et Houssem Aouar tambourinent violemment à leur porte sans pouvoir l'entrouvrir. Et quand ils arrivent enfin à sortir de leur camp, sur leur première excursion, Opa Nguette prend de la vitesse et vient s'empaler sur Marcelo. Penalty. Mais le cadeau ne peut être déballé par les Grenats puisqu'Anthony Lopes capte des deux mains la tentative de Farid Boulaya (7). Déterminés, les Lyonnais reprennent leur opération matraquage et Memphis se montre cette fois intraitable en reprenant un très bon centre en retrait de Toko Ekambi Lire la suite de l'article sur SoFoot.com