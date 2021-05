L'Olympique lyonnais déroule contre Lorient et s'approche de la C1

Si les Merlus ont tenu une mi-temps, l'Olympique lyonnais les a logiquement fracassés après la pause pour s'emparer des trois points et continuer à croire à la Ligue des champions. De son côté, Lorient voit la zone rouge se rapprocher dangereusement.

Lyon 4-1 Lorient

Memphis, Depayche-toi de revenir !

C'est une course où il s'agit d'être rapide, mais dans laquelle il faut également s'armer parfois de patience. Dans ce sprint final mettant aux prises quatre concurrents, qu'on parle de titre ou de Ligue des champions, l'endurance ne constitue pas une qualité facultative. Voilà pourquoi l'Olympique lyonnais a bien fait, ce samedi, de ne pas s'énerver alors qu'il ne trouvait pas la faille après 50 minutes de jeu. Déterminé, l'OL a tout simplement attendu le second acte pour qu'un de ses assauts soit enfin le bon face à un Lorient qui n'a pas démérité en première période lors de cette 36journée de Ligue 1. Résultat : les Rhodaniens, plus expérimentés et plus talentueux, ont finalement pulvérisé les Merlus pour s'accrocher à leur espoir de C1 pendant que leurs adversaires voient la zone rouge se rapprocher.Dès les premières secondes, un petit gars montre qu'il a très envie de jouer la Ligue des champions la saison prochaine : Rayan Cherki, titularisé d'entrée et premier homme de l'après-midi à se mettre en évidence avec une reprise hors cadre. Peu après, c'est Toko Ekambi qui n'est pas loin d'ouvrir le score et qui loupe la cible. Lorient réagit par l'intermédiaire de Le Fée, mais Lopes s'interpose et la domination lyonnaise reprend vie. Avec une tentative imprécise d'Aouar, un nouvel essai de Toko Ekambi stoppé par Nardi et surtout un double arrêt du gardien devant Kadewere. À la pause, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com