L'Olympique lyonnais, décevant en 2021, ne rigole et n'avance plus

Si brillants en fin d'année 2020, les Lyonnais pataugent dans les résultats et dans le jeu depuis plusieurs semaines, alors que les concurrents (Lille, le PSG et Monaco) carburent. Tout autre résultat qu'une victoire ce dimanche compromettrait les espoirs de podium, voire de titre.

La qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France, arrachée ce jeudi face au Red Star (2-2, 5 tab 4), est l'arbre qui cache la forêt. Face à une équipe pensionnaire de National 1, les défauts des Gones ont éclaté au grand jour, même si Rudi Garcia accuse la pelouse d'être le principal responsable de la bouillie de football proposée par les Lyonnais. N'en déplaise au coach rhodanien, le mal est bien plus profond qu'un simple terrain synthétique. Les prestations indignes de ces dernières semaines sont, en effet, loin d'être suffisantes pour pouvoir prétendre au titre et au podium de Ligue 1. Champions d'automne, les Lyonnais traversent même 2021 comme des fantômes. Avec 25 points pris depuis le début de l'année civile, les coéquipiers de Memphis Depay sont la pire équipe du top 4 sur la période. Loin derrière Monaco (35), Lille (30) et le PSG (28). Pire : sur les quatre défaites de la saison, trois sont arrivées en 2021 et à domicile (Metz, Montpellier, PSG).À cinq points du LOSC, deux de Paris et un de Monaco avant la 32journée, Lyon doit donc gommer de nombreux défauts pour espérer battre Angers et récupérer un semblant de confiance afin d'amorcer le sprint final de la meilleure des manières. Si défaillante ces dernières semaines, l'attaque lyonnaise doit retrouver son efficacité. Memphis Depay en tête. L'international néerlandais, buteur jeudi en Coupe de France, n'est que l'ombre de lui-même au bord du Rhône. Face au Red Star, le capitaine a certes marqué. Mais sur le synthétique du stade Bauer, il a surtout vendangé un nombre incalculable d'opportunités. Problème : le meilleur buteur (quatorze réalisations) et meilleur passeur (neuf offrandes) du club représente le principal fer de lance du trio d'attaque, et ses performances influent grandement sur l'état d'esprit de ses coéquipiers.Titulaires Lire la suite de l'article sur SoFoot.com