L'Olympique de Marseille se fait renverser et sombre à Monaco

Devant au score à la mi-temps, l'Olympique de Marseille s'est fait retourner comme une crêpe par l'AS Monaco au Stade Louis II (3-1). Il s'agit de la troisième défaite consécutive pour les Phocéens, alors que l'ASM s'approche encore du podium de Ligue 1.

C'est une phrase que chaque speaker des clubs de Ligue 1 répète avant chaque rencontre : "" En revanche, pour vérifier s'il y a corner ou sortie de but, la VAR ne peut être utilisée. Et ça, l'Olympique de Marseille l'a appris à ses dépens. Alors que Wissam Ben Yedder - pressé par Valère Germain - envoie le cuir en sortie de but, l'arbitre signale un corner. Corner qui permet à Monaco de prendre l'avantage, sur un but d'Aurélien Tchouaméni. Nouvelle preuve, s'il en fallait une, que la VAR peut être rangée aux oubliettes. Pas Monaco, en revanche, qui a renversé l'OM pour s'approcher du podium et administrer aux Phocéens une troisième défaite consécutive.En avant-match, André Villas-Boas a évoqué la possibilité d'évoluer avec une défense à trois. Et si la compo de départ semble aller dans ce sens, c'est finalement en 4-3-3 avec Leonardi Balerdi en sentinelle que l'OM débarque à Monaco. Une tactique payante, puisque les Marseillais dominent le début de rencontre avec une idée en tête : jouer dans le dos de la défense monégasque. C'est ainsi que Duje ?aleta-Car envoie une ogive vers l'avant pour un Nemanja Radonji? profitant de l'absence de Djibril Sidibé et de la lenteur de Guillermo Maripán pour traverser toute la moitié de terrain, et battre Benjamin Lecomte (0-1, 12).