L'Olympique de Marseille s'impose sur le gong contre Lorient

Inoffensif et mené à la pause, l'Olympique de Marseille a renversé les Merlus au retour des vestiaires en l'espace de dix minutes après un changement tactique payant. Mais les Phocéens, pas aussi réalistes que Lorient et trop irréguliers, ont de nouveau craqué par la suite face à l'efficace duo Terem Moffi-Yoane Wissa. Avant d'accrocher les trois points dans le temps additionnel sur un but de Pol Lirola, auteur d'un doublé.

Marseille 2-2 Lorient

M. Sampaoli, que faire de 76% de possession de balle ?

91e minute. Alors que tout semble destiné à ce que ce Marseille-Lorient comptant pour la 33journée de Ligue 1 se finisse en match nul, un homme se permet de gêner Payet lors de la dernière action de la partie. Cet homme, c'est Lirola. Et cet homme, qui a déjà planté un pion, s'apprête à dicter sa décision : revenu de nulle part, le latéral se débrouille pour marquer et offrir les trois points à sa formation. Dimitri peut le pardonner, et même le féliciter : grâce à lui, les Phocéens récupèrent trois unités face à des Bretons pourtant efficaces et guidés par le duo Moffi-Wissa. Pour le favori de ce samedi, la cinquième place (squattée par Lens, même nombre de points avant son match). Pour l'outsider, c'est une mauvaise affaire pour le maintien.Sans défense, ou plutôt sans défenseurs, Marseille démarre avec une formation expérimentale. Thauvin est notamment exilé à gauche, alors que Sakai et Perrin sont titularisés en charnière centrale. Cuisance, lui, est aussi de la partie. Mais ce onze a du mal à se coordonner, malgré de nombreux déplacements et une tête dangereuse de Balerdi sur coup franc. La preuve : avant la vingtième minute, Gravillon transmet à Wissa qui brille par sa conduite de balle