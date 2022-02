L'Olympique de Marseille esquive les Grenats

Longtemps accroché par Metz ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille a fini par faire la différence à dix minutes du terme grâce au remplaçant Milik et ainsi arracher un succès très important pour la course au podium.

FC Metz 1-2 Olympique de Marseille

Un système à la Bielsa

Alors que ses concurrents pour le podium et la Ligue des champions n'ont pas gagné ce week-end, l'OM a fait le boulot ce dimanche à Metz. Chahutés, les Olympiens ont bien fini par faire craquer le verrou messin et comptent désormais quatre points d'avance sur Nice, troisième. Les Grenats, eux, restent dans la zone rouge non sans avoir montré quelques jolies choses devant leur public.Outre les enjeux mathématiques du classement pour chacune des deux équipes, la première attraction de cet avant-match est la composition concoctée par le chef Jorge Sampaoli. Si Peter Bosz semblait récemment vouer un culte aux latéraux, l'Argentin voit les joueurs de côtés comme le diable. C'est simple, seul Pol Lirola n'est pas un joueur d'axe parmi les onze titulaires alignés dans ce 3-2-3-2 (des propres mots du technicien). Pas sans rappeler le 3-3-3-1 de la grande année Bielsa. Sans surprise, ce système fluide où chaque joueur peut évoluer à chaque poste déroute les Messins. Une sortie de balle entre Gerson, Payet et Bakambu accouche d'une frappe trop croisée de Bamba Dieng (3). Mais les Marseillais payent parfois ce système spécial et concèdent quelques contres, sans pour autant que Pau López ne soit vraiment inquiété. Même si l'histoire aurait été différente si Louis Mafouta chaussait deux pointures de plus, après un service de Farid Boulaya (20).Malgré ces alertes, c'est l'OM qui domine et finit par concrétiser ses bonnes intentions. Sur corner, Payet touche William Saliba qui smashe sa tête. Dylan Bronn détourne de la main, mais Cédric Bakambu traine dans les parages et conclut à bout portant pour ouvrir le score