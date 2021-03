L'Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli s'offre Brest au buzzer

Marseille va mieux. Pour sa deuxième sur le banc, Jorge Sampaoli a vu ses hommes arracher une nouvelle victoire dans les derniers instants de la rencontre. Si tout n'a pas été parfait, Florian Thauvin et ses coéquipiers sont montés en régime en seconde période pour l'emporter malgré l'égalisation brestoise à vingt minutes du terme (3-1).

Olympique de Marseille 3-1 Brest

Milik, c'est chic

Jorge Sampaoli a-t-il pris dans ses bagages le bon antidote pour soigner son Olympique de Marseille, malade depuis de longs mois maintenant, au moment de s'envoler en provenance de l'Argentine ? Le technicien argentin l'a peut-être pensé ce samedi après-midi, au moment de voir son équipe se décomplexer progressivement face à Brest et arracher le succès dans les derniers instants. Honteux il y a tout juste une semaine en Coupe de France, les Olympiens se sont montrés insipides pendant 45 minutes. Avant d'ouvrir le score grâce à Arkadiusz Milik sur leur première frappe cadrée et de monter en puissance après le repos, les Marseillais démontrant qu'il leur reste tout de même un brin de talent. Ainsi que quelques zestes d'envie, aussi, pour aller décrocher la victoire dans les derniers instants. Tout n'a pas été parfait, mais la reconstruction de cet OM-là a bel et bien débuté.Une nouvelle fois aligné en 5-3-2 avec Florian Thauvin dans l'entrejeu, l'Olympique de Marseille peine à aller de l'avant, trop dépendant de l'apport de latéraux bien inoffensifs. Le rare danger devant les buts de Larsonneur découle ainsi des coups de pieds arrêtés du champion du monde tricolore, bien peu visible dans le jeu et frustré. À l'image de son règlement de compte sur Jean Lucas, qui lui vaut un avertissement (38). Guère mieux pour Brest, qui a laissé la justesse