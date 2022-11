L'OL tire à blanc

Il aura manqué beaucoup de choses à ce triste Olympique lyonnais pour venir faire trembler les Marseillais dans leur base (1-0). Résultat d'insuffisance devant et d'un pari manqué derrière.

Insuffisance offensive

Il y a eu sept tirs à Rennes pour le premier match de Laurent Blanc (3-2), vingt-un à Montpellier (1-2), six contre Lille (1-0) et onze contre Marseille (1-0) ce dimanche soir. Globalement, cet Olympique lyonnais en guérison n'enflamme pas souvent les surfaces de réparations adverses depuis l'arrivée de l'entraîneur français en octobre dernier. En plus de manquer cruellement d'idées au Vélodrome pour le compte d'un Olympico mollasson , lesn'ont pas véritablement montré d'envie. Il y a de quoi nourrir quelques regrets quand on sait que ces mêmes Marseillais ont laissé beaucoup de force plus tôt dans la semaine.. En conférence de presse, Laurent Blanc joue cartes sur table et explique en toute transparence ce qui a manqué aux siens ce dimanche soir. En commençant par le principal : marquer des buts.. Problème, comment trouver le chemin des filets quand ses attaquants touchent trop peu de ballons, et trop loin de la zone dangereuse ? Avec 26 ballons touchés par Alexandre Lacazette et dix-sept pour Moussa Dembélé, les deux avants-centres sont les Lyonnais qui ont touché le moins le cuir ce dimanche soir. Rentré à la pause, Karl Toko-Ekambi comptabilise par exemple 27 touches de balle. Bien insuffisant pour trouver la faille dans le bloc marseillais.rétorque le tacticien français, avant de s'en prendre finalement aux créateurs de ses rangs,. Les entrées de Karl Toko Ekambi et Jeff Reine-Adelaide à la pause ont apporté de la profondeur… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com