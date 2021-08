L'OL s'impose à Nantes et lance enfin sa saison

Maladroits et franchement pas serein, l'Olympique lyonnais a remporté ce vendredi soir son premier match de Ligue 1 cette saison (0-1) sur la pelouse du FC Nantes. Une victoire sur le plus petit des scores qui, à défaut de rassurer les Gones, leur permet néanmoins de décoller légèrement en championnat. Dangereux mais imprécis, les Nantais méritaient certainement mieux.

Nantes 0-1 Olympique lyonnais

L'OL encore convalescent, Paquetá toujours étincelant

Ce fut laborieux et difficile, mais l'Olympique lyonnais tient enfin sa première victoire de la saison en championnat ! Au terme de 90 minutes animées et tendues - surtout en fin de match - les Lyonnais ont empoché les trois points de la victoire à Nantes (0-1) grâce à but de renard des surfaces de Moussa Dembélé, et malgré l'expulsion de Damien Da Silva en fin de rencontre. Si la manière et surtout la sérénité n'y sont pas encore, les hommes de Peter Bosz ont néanmoins rempli l'objectif principal : gagner.Dans un stade de la Beaujoire presque plein, Nantes zappe le round d'observation et démarre tambour battant. À peine trente secondes de jeu et Osman Bukari profite d'un pressing de ses coéquipiers pour lâcher une praline de 25 mètres qui force Anthony Lopes à s'envoler pour repousser le ballon. Le cuir, justement, les Canaris ne le voient que rarement (74% de possession de balle à la pause pour Lyon), une volonté nantaise d'évoluer en bloc resserré et en contre, tandis que les Gones suivent les principes de leur coach Peter Bosz et relancent court. Un système qui leur porte parfois préjudice, notamment Maxence Caqueret qui enchaine les pertes de balle dans la construction et laissant ainsi des opportunités à Marcus Coco et ses coéquipiers. Petit à petit, les Lyonnais haussent le ton à l'image de Houssem Aouar qui, une fois n'est pas coutume, se la joue Lire la suite de l'article sur SoFoot.com