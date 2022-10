L'OL repart sur une page Blanc

Ce dimanche, l'OL a officialisé l'arrivée de Laurent Blanc, plus de six ans après son départ du PSG. Entre temps, le technicien français n'a pas accumulé les expériences. Au contraire.

L'éternel second

. Plus de six ans après cette déclaration de Nasser Al-Khelaifi, dans le communiqué qui annonçait le départ de Blanc du PSG le 27 juin 2016,n'ont pas particulièrement afflué. Depuis qu'il a quitté la capitale, le technicien français n'a posé ses fesses sur un banc qu'un peu plus d'un an, au Qatar, à Al-Rayan, entre décembre 2020 et février 2022. Cette expérience, dans un club détenu par la famille princière Al Thani, à la tête du fond QSI, n'est pas franchement la plus grandiose de sa carrière. Pour la première fois, il a même été remercié en cours de mandat, alors que le Président trônait à la neuvième place (sur douze) malgré les arrivées de joueurs expérimentés comme Steven Nzonzi et James Rodriguez.Un échec que l'on peut nuancer puisque son successeur à Al Rayyan, le Chilien Nicolás Córdova, ne fait guère mieux, n'ayant remporté que deux matchs de championnat sur les douze qu'il a dirigés. Après sept journées, le club est même dernier, avec un point. Mais à part cette parenthèse dans le pays du Golfe, Laurent Blanc n'a pas remis le pied à l'étrier. Il s'est même forgé une solide réputation à la Gareth Bale, d'addict à la petite balle blanche et au swing., se défendait-il dans un entretien pour TF1 en avril 2019. Effectivement, l'ancien coach de Bordeaux a aussi passé quelques saisons à être le malheureux finaliste d'un paquet de postes. Le Poulidor des entretiens.

??????? ????? Première séance dirigée par Laurent Blanc ce lundi matin pic.twitter.com/kV5dpROLnJ

— Olympique Lyonnais (@OL) October 10, 2022L'exemple le plus récent est sûrement avec l'OL, qui lui avait préféré Rudi Garcia en octobre 2019, au moment où il fallait remplacer Sylvinho. Mais son nom a circulé un peu partout. À Milan, à Manchester United, à Barcelone, à la Roma… Sans jamais être l'heureux… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com