L'OL rallie les quarts en serrant les dents

L'Olympique lyonnais intègre le top 8, mais on ne parle pas de la Ligue 1. Le club rhodanien s'est qualifié pour les quarts de finale de la C3 au détriment de Porto ce jeudi en obtenant un nul 1-1. Les Gones peuvent rêver d'un parcours comme celui de 2016-2017. Et pourquoi pas, cette fois, aller plus loin que la demi-finale.

Olympique lyonnais 1-1 FC Porto

Le grand bonhomme en Mouss'

Sérgio Conceição avait quitté le Groupama Stadium la mine défaite le 7 mai 2017, mis KO par le duo Nabil Fekir - Maxwel Cornet (3-2). Il le quittera de la même manière ce jeudi puisque son FC Porto, quart-de-finaliste de la Ligue des champions l'an passé et actuel leader du championnat portugais, n'a pas réussi à remonter le 0-1 encaissé à l'aller. Une qualification qui permet à la France d'égaliser avec le Portugal, deux heures après que Braga ait éliminé Monaco , mais surtout à l'OL, triste dixième de Ligue 1, de mettre un peu de paillettes dans sa fin de saison.Peter Bosz avait choisi de reconduire le même onze qu'à l'aller, une stratégie payante d'entrée de jeu. Lucas Paquetá a adressé un premier avertissement avec un centre au point de penalty, que Romain Faivre est passé à quelques centimètres de reprendre (3). Puis la punition, d'une frappe croisée de Moussa Dembélé, parfaitement lancé par un délice d'extérieur du pied de Léo Dubois (13). Son septième but sur ses dix derniers matchs. Le duo aurait pu récidiver, mais l'attaquant a envoyé sa tête au-dessus (22), puis a été devancé par un défenseur (34).Décidément au four et au moulin, Dubois s'est aussi montré décisif dans sa propre surface en empêchant Toni Martínez de frapper (34). Comme Thiago Mendes, qui avait dépossédé l'avant-centre espagnol du ballon à l'entrée de la surface (9). Les Gones avaient réussi un petit exploit en muselant l'attaque portugaise la semaine passée, ce que seuls Liverpool et l'Atlético avaient réussi cette saison. La performance n'a toutefois pas été réitérée puisque Porto,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com