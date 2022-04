L'OL punit le PSG et prend une option pour la finale

Rapidement mené au tableau d'affichage, l'Olympique Lyonnais s'est finalement imposé au Groupama Stadium en demi-finale aller de la Ligue des champions (3-2), en profitant des erreurs de la gardienne parisienne Barbora Votíková. Mais le suspense reste entier avant la manche retour au Parc des Princes.

Olympique lyonnais 3-2 Paris Saint-Germain

Votíková se noie

Il y a six ans jour pour jour, l'Olympique Lyonnais défiait déjà le Paris Saint-Germain en demi-finale aller de la Ligue des champions féminine. Résultat : deux doublés signés Ada Hegerberg et Eugénie Le Sommer, un large succès (7-0) et un billet pour la finale déjà assuré. Les choses ont bien changé, et l'écart entre les deux clubs s'est nettement resserré. Mais pour le moment, l'OL garde la main. Le leader du championnat a sanctionné les errements de la défense parisienne pour s'offrir un avantage d'un but (3-2), précieux avant le match retour samedi prochain dans la capitale.Lindsey Horan a fait passer le premier frisson du match au bout de 40 secondes seulement, mais c'est bien le PSG qui a rapidement pris les devants. Le pressing de Sara Däbritz et Sandy Baltimore a payé puisqu'il a permis à Marie-Antoinette Katoto de récupérer le ballon dans la surface, puis d'enrhumer Wendie Renard et de tromper son ancien coéquipière Christiane Endler du gauche (6). La capitaine lyonnaise a néanmoins eu l'occasion de se rattraper, et de faire honneur au trophée reçu avant la rencontre pour saluer sa centième en Ligue des Champions. À la réception d'un centre de Delphine Cascarino, Melvine Malard a sollicité la gardienne parisienne Barbora Votíková, qui s'est mise en difficulté et a fait faute sur l'attaquante (22). La Tchèque a eu beau plonger du bon côté, Renard, cette fois, ne s'est pas manquée (23).

