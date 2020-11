L'OL matraque Reims

Réduit à dix en première période, le Stade de Reims a laissé Lyon lui rouler dessus (3-0). L'équipe de Rudi Garcia continue son parcours de costaud et met la pression sur le LOSC.

Lyon 3-0 Reims

Poteau-poteau-but

Rouge vif, c'est la couleur que donne à la télé le pétant maillotanniversaire qu'arborait le Stade de Reims au Groupama Stadium ce dimanche. C'est aussi la teinte du carton sorti par Jérôme Miguelgorry juste après la demi-heure de jeu à l'attention de Moreto Cassamá, histoire de plomber les visiteurs. La cinquième exclusion en 2020-2021 pour la troupe de David Guion (toutes compétitions confondues), de nouveau aux portes de la zone rouge mais qui continue de se tirer dans les pattes, prenant l'eau aujourd'hui à Décines. Solide, Lyon n'a pas attendu d'être en supériorité numérique pour commencer à construire son troisième succès de rang en Ligue 1. Mais la tâche a rapidement été facilitée, Karl Toko Ekambi a pu soigner ses stats (un pion, deux) et même Moussa Dembélé a retrouvé le sourire. Avec bien plus de consistance qu'à Angers, ce coup-ci.Sans Houssem Aouar, puni, c'est donc avec un milieu 100% brésilien que débute l'OL. Rapidement, Karl Toko Ekambi oublie Bruno Guimarães et tape le montant (7) et Mathieu Cafaro gâche une offrande sur un alignement honteux de l'arrière-garde lyonnaise (11). La deuxième est la bonne pour KTE, oublié au second poteau sur une galette de Memphis Depay et dont le plat du pied parfait fait mouche. Reims tente Lire la suite de l'article sur SoFoot.com