L'OL frappe fort à Porto

Auteur d'une prestation très solide, l'OL est venu créer l'exploit ce mercredi soir à Porto (0-1). Peter Bosz et ses hommes peuvent respirer : ils sont en position optimale pour accéder aux quarts de finale de C3. Reste désormais à faire le job jeudi prochain lors du match retour.

FC Porto 0-1 Olympique lyonnais

Paquetá KO, Lopes MVP

Distancé des places qualificatives pour l'Europe en championnat, l'OL peut se rassurer en se rappelant d'une chose : il reste un club taillé pour les soirées européennes, muni de joueurs capables de se sublimer lorsque l'enjeu grimpe d'un échelon. Le club rhodanien l'a de nouveau montré ce mercredi soir, sur la pelouse détrempée du stade du Dragon, en maîtrisant brillamment le Porto de Sergio Conceição (0-1), pourtant aussi habitué à évoluer sur la scène continentale. Et même si le but à l'extérieur n'a plus la même valeur que par le passé, les Lyonnais ont déjà posé une sérieuse option sur la qualification en quarts de finale de C3.Le ton est donné dès la première minute de la partie lorsque le vétéran Pepe vient saluer Paquetá en lui ouvrant involontairement l'arcade, qui finira la rencontre avec un bandeau de boxeur sur le front. Les bobos guéris au bout de quelques minutes, le jeu peut enfin reprendre ses droits avec des Lyonnais qui mettent beaucoup de rythme, n'hésitant pas à presser tout terrain les locaux. Déjà buteur à Lorient le week-end dernier, Moussa Dembélé est proche d'ouvrir la marque mais son coup de casque est boxé par Diogo Costa (10). Un déclic, sûrement, pour les Portugais qui vont reprendre les commandes du match et se montrer dangereux à plusieurs reprises : Vitinha, d'abord, d'un soyeux coup de patte (11) puis Mateus Uribe d'un puissant missile (13), mais Anthony Lopes sort le grand jeu pour son retour au pays. La pluie battante sur Porto n'empêche pas les deux formations de proposer un joli spectacle sans pour autant réussir à trouver la faille dans des défenses qui laissent pourtant beaucoup d'espaces. Un manque de réussite illustré par Karl Toko Ekambi, à quelques centimètres d'inscrire son septième pion de la…