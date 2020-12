Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

L'OL en huitième de finale après de ligue des champions après sa victoire contre la Juventus. Reuters • 15/12/2020 à 21:59 Temps de lecture: 1 min







L'OL en huitième de finale après de ligue des champions après sa victoire contre la Juventus. par Hugo Peres (iDalgo) Ce mardi soir, pour le compte des 16e de finale retour de la ligue des champions féminine, l'Olympique Lyonnais accueillait la Juventus de Turin au Groupama Stadium. Au match aller, les Lyonnaises s'étaient imposées 3-2 face aux Turinoises. Les joueuses de Jean Luc Vasseur partaient donc avec un avantage et avaient déjà un pied en huitième de finale. Les Lyonnaises ont bien confirmé cet avantage en ouvrant le score à la 21e minute par l'intermédiaire de Marozsan. Les Turinoises ne trouveront aucune faille dans la défense lyonnaise durant tout le match, le score cumulé des deux matches étaient donc de 4 à 2 pour les Lyonnaises qui ont agrandies le score dans les dernières minutes de match avec un but de Malard à la 88e et le but du 3-0 à la 91e de Cayman. Les Lyonnaises remportent leur match retour et se qualifient en huitième de finale de Ligue des Champions en éliminant la Juventus sur un score cumulé de 6-2.