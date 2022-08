L'OL de Lacazette réussit son test de rentrée

Grâce à une grosse entame de match et un Alexandre Lacazette qui a brillé pour son come-back (un pion sur penalty et une offrande), l'OL entame sa saison par une victoire (2-1), malgré les folies d'Anthony Lopes, dans une partie terminée à dix contre dix. Le promu ajaccien n'aura pas à rougir de sa redécouverte de l'élite.

Olympique lyonnais 2-1 AC Ajaccio

Une Tetê bien faite

La saison 2021-2022 de Ligue 1 était un feu d'artifices et sa successeur semble partir sur les mêmes bases . Alors que la Corse réapparaissait en Ligue 1 ce vendredi grâce à l'AC Ajaccio, le plus petit budget de l'élite a embêté l'Olympique Lyonnais, mais a payé son début de partie cauchemardesque (2-1). Dans cette soirée frissonnante, pleine de rebondissements et parfaite en guise de coup d'envoi d'un nouvel exercice, le Parc OL a pu acclamer ses héros Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, renouer avec ses classiques - penalty pour Lyon transformé par le Général, attentat d'Anthony Lopes - et reprendre goût à ce qui lui avait manqué : ces soirées où l'OL peut perdre pied à tout moment. Cette fois-ci, ça a tourné en faveur de Peter Bosz et de sa troupe .Face au très scolaire 4-4-2 corse, Lyon a tâté le terrain avec un mouvement entre Alexandre Lacazette, Houssem Aouar et Lucas Paquetá avorté par Ismaël Diallo (6), ainsi qu'une frappe vicieuse de Tetê pour chauffer Benjamin Leroy (7). Cinq minutes plus tard, c'est sur un nouveau circuit plein axe Paquetá-Lepenant-Lacazette-Tetê que l'OL a ouvert le score d'un joli plat du pied de l'ailier brésilien, le capitaine rhodanien signant lui une passe décisive inspirée en pivot. Intenable et très en vue, l'ancien du Shakhtar ne s'est pas… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com