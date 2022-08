L'OGC Nice se prend les pieds dans le tapis à Tel-Aviv

Pensée émue pour l'indice UEFA.

Maccabi Tel-Aviv 1-0 OGC Nice

Maccabi Tel-Aviv (5-3-2) : Peretz - Geraldes, Yeini, Saborit, Bitton, Hozez (Davidzada, 46 e ) - Van Overeem (Guiagon, 69 e ), Golasa, Kanichowsky - Zahavi (Perica, 69 e ), Jovanović (Kuwas, 85 e ). Entraîneur : Vladimir Ivić.





Le Maccabi n'est pas encore un macchabée.Mis en difficulté sur sa pelouse, le Maccabi Tel-Aviv a su faire le dos rond et finalement piéger l'OGC Nice en barrage aller de la Ligue Europa Conférence (1-0). Cinq minutes après son entrée en jeu, Stipe Perica a profité d'une déviation de Đorđe Jovanović pour se présenter face à un Kasper Schmeichel hésitant et le lober avec sang froid (74). Dur à avaler pour le Gym, qui s'est procuré une pelletée d'occasions, sans réussir à en mettre une au fond.Le portier israélien Daniel Peretz a repoussé les assauts de Kephren Thuram (21), Aaron Ramsey (30) et Andy Delort (45). L'attaquant flanqué du numéro 7 a aussi trouvé le poteau (22). Calvin Stengs (55) et Ramsey (57, 79) n'ont pas eu plus de réussite en voyant le cuir fuir le cadre. Melvin Bard a évité le naufrage avec un sauvetage précieux sur sa ligne (77), mais Nice ne se facilite pas la tâche : il faudra obligatoirement gagner jeudi prochain à la maison.Pensée émue pour l'indice UEFA.