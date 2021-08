L'Italie vous appelle

Cette année encore, l'Italie du football convoque un récit qui n'appartient qu'à elle : celui de grands clubs désargentés, de stars en partance, et de stades pourris. Mais aussi d'entraîneurs brillants, de conférences de presse lunaires, de buts à gogo et de joueurs injustement sous-cotés. Bienvenue en Serie A, le seul grand championnat européen où le romantisme est et restera un concept d'avenir.



Anti-star system

Un jour, Johann Wolfgang von Goethe a saisi une de ses pensées au vol. Pour ne pas la laisser s'échapper, il l'a gribouillée sur un coin de table, avant de la publier dans son ouvrage :, venu enrichir la fourmillante pensée philosophique du 19e siècle. La plume du célébrissime philosophe allemand avait alors tracé ces quelques mots : "" Un peu plus de 200 ans plus tard, il faut croire que les enseignements de l'auteur de Faust ont voyagé jusqu'en Italie. Ce samedi, à l'aube de son édition 2021-2022, la Serie A est sans doute le championnat majeur qui débute avec le moins d'argent, le moins de stars et le moins de visibilité. Mais aussi avec le plus d'idées et de séduisantes étrangetés.Passons d'abord en revue ce qui fâche. A savoir les étoiles filantes du championnat, parties essaimer le ciel de constellations que des années lumières financières séparent désormais des grands clubs italiens. Cet été, la Serie A a perdu Gianluigi Donnarumma, Ashraf Hakimi et Romelu Lukaku. Soit trois des plus grandes stars de son édition précédente. A une moindre échelle, elle a laissé partir des éléments moins médiatiques mais très prisés comme Rodrigo de Paul (Atlético de Madrid) ou Cristian Romero (Tottenham). Une nécessité économique accentuée par la crise de la Covid-19, mais qui résulte aussi de la compétitivité financière réduite des grandes écuries italiennes, larguées pécuniairement par la Premier League, le duo Real-Barca (auquel on peut désormais ajouter l'Atlético) et l'insubmersible Bayern Munich.A cet égard, la mise en retrait notable de Suning, l'actionnaire majoritaire de l'Inter, constitue un coup dur pour le football transalpin, dont le champion en titre semble diminué sportivement. Si le zéro pointé des clubs italiens en coupe d'Europe depuis 2010 (aucun trophée en plus d'une décennie, du jamais