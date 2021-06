L'Italie se voit-elle trop belle ?

L'azur à l'usure ! Afin de confirmer leur statut de favoris du groupe A et de sérieux outsiders du tournoi, les flamboyants Bleus d'Italie devront d'abord dominer la Turquie, la Suisse et le pays de Galles. Les Forts du Bosphore et les Coucous suisses devraient se disputer la place de second...



L'hymne italien entonné à pleins poumons résonnera à nouveau comme un défi :Presque personne quand ce dieu se nomme Roberto Mancini... Arrivé en mai 2018 à la suite de la traumatique élimination pour la Coupe du monde en Russie, Mancini a ressuscité unereléguée en Intertoto. Invaincue depuis 25 matchs (record de Lippi égalé), l'Italie a survolé sa poule qualificative avec 10 victoires en 10 matchs, 37 buts pour et 4 contre ! En Ligue des nations, lesse sont qualifiés pour les demi-finales, en dominant la Pologne et surtout les Pays-Bas. À Amsterdam, ils ont littéralement baladé les, trahis au score par un 1-0 trop radin vu leurs innombrables occases. Style affirmé, identité de jeu claire, cohérence tactique : Roberto Mancini a fait pronto pour restaurer le lustre d'une nation autrefois vainqueur du tournoi (1968) et deux fois finaliste (2000 et 2012). En éliminatoires du Mondial 2022, saFerrari est déjà leader après 3 victoires en 3 matchs !Sa sélection rajeunie a une colorationmoins prononcée qu'à l'accoutumée. Elle s'articule en 4-3-3 avec une équipe type fluctuante qui puise dans plusieurs clubs de Serie A. Sauf impair, on retrouvera des valeurs sûres, tels Donnarumma dans les buts et la paire Insigne-Immobile (20 et 19 buts en championnat) en attaque, complétée par Chiesa ou Bernardeschi. Verratti et Jorginho font figure d'anciens dans un milieu où se bousculent aussi Locatelli, Pessina, Pellegrini et bien sûr la pépite de l'Inter, Nicolò Barella. En défense, Florenzi à droite et Spinazzola à gauche encadreraient les grognardsChiellini et Bonuccci (un but et trois passes décisives lors des qualifs). À moins que Mancini ne leur préfère Acerbi (Lazio) et l'excellent Bastoni (Inter)... Très tôt écartés en coupes d'Europe, signe objectif d'une baisse de compétitivité continentale, les clubs italiens ont paradoxalement animé une Serie A très ouverte, boostée par une Inter surpuissante et une Atalanta rafraîchissante (au même titre que Sassuolo). La crise de la Covid qui a durement frappé la Péninsule Lire la suite de l'article sur SoFoot.com