L'Italie scalpe la Belgique après un opéra de football

Dans un match de haute volée, Belges et Italiens ont offert un spectacle de choix aux privilégiés de l'Allianz Arena. Bien plus décomplexés qu'en huitièmes, les Italiens, emmenés par Barella et Insigne, se sont logiquement imposés (2-1) et affronteront l'Espagne en demi-finale. Une stat ? La Nazionale est invaincue depuis 32 matches.

Belgique 1-2 Italie

Clairement, ce vendredi soir, Belges et Italiens n'avaient pas envie de disserter sur l'architecture de la Marienplatz de Munich avant de se rentrer dans le lard. Dans une Allianz Arena à la jauge bien trop frustrante (14 500 supporters) pour un festival offensif de cette envergure, Romelu Lukaku lance les hostilités dans la profondeur mais Gianluigi Donnarumma sort dans ses pieds (2). Tout juste le temps d'envoyer une demi-volée au-dessus, signalée hors-jeu (4), que l'attaquant de l'Inter Milan voit ses potes transalpins répliquer. L'Italie presse haut, obtient un coup-franc excentré que Girgio Chiellini puis Leonardo Bonucci dévient dans les filets de Thibaut Courtois (13). La VAR confirme le hors-jeu du premier nommé qui se prend quatre minutes plus tard une praline de Kevin De Bruyne en pleine poire (17). C'est haletant, emballant, Chiellini charrie De Bruyne, frappe plus fort gamin la prochaine fois. Au milieu de terrain, Marco Verratti et Youri Tielemans jouent à touche-touche. L'Italien plaque au sol son homologue qui lui répond 30 secondes plus tard en mode boucher d'un tacle par derrière à ne pas montrer aux plus jeunes. Biscotte des deux côtés, balle au centre. Enfin surtout balle qui vient chatouiller les gants de Donnarumma, encore, après un nouveau contre venu d'outre-Quiévrain. De Bruyne met Bonnucci à l'amende et déclenche pied gauche. Le portier du Milan, annoncé à Paris, ouvre sa main droite de bûcheron (22). De Bruyne, encore, remis de sa blessure