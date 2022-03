L'Italie s'est perdue à Wembley

Vainqueur de l'Euro en juillet dernier, l'Italie de Mancini est ce soir officiellement out pour le prochain Mondial. Un échec cuisant, retentissant, aussi bien des joueurs que du sélectionneur. Un sélectionneur qui avait atteint le nirvana à Wembley, mais qui n'a pas trouvé le chemin retour.

Un pénalty raté, puis deux, puis trois

C'était la soirée parfaite. Gigio Donnarumma qui arrête le pénalty de Bukayo Saka, les joueurs italiens qui se mettent à courir vers lui, le portier qui comprend avec un temps de retard. Puis l'explosion. Ce 11 juillet 2021, à Wembley, l'Italie touche du doigt les étoiles. Après avoir sorti la Belgique et l'Espagne, elle bat le vrai-faux pays organisateur sur sa pelouse, et remporte son premier Euro depuis 1968. La fête fut belle, à la hauteur de l'attente. Elle s'est poursuivie pendant plusieurs semaines en Italie, malgré le contexte de crise sanitaire. Sauf que huit mois plus tard, le constat est terrible : l'Italie est restée à Wembley. Pire, l'Italie de Mancini est morte à Wembley. Morte sur les planches. Tout ce qu'avait réussi à créer le sélectionneur en trois ans, après le fiasco du barrage contre la Suède en novembre 2017, s'est évaporé. Pouf, fini, ciao. Il était évidemment impossible de l'imaginer à ce moment là, tant le groupe italien avait semblé solide, sûr de sa force et construit intelligemment et méthodiquement. Cette Italie ressemblait à une forteresse, elle était en réalité un château de carte, que le premier coup de vent a envoyé valser.Quand tout cela a-t-il commencé ? Ou plutôt, quand tout cela s'est-il terminé ? Certains diront que l'Italie s'est éteinte quelques secondes avant de remporter l'Euro. Très précisément à l'instant où Jorginho a vu son pénalty stoppé par Jordan Pickford. Lui qui n'en ratait jamais, lui qui avait envoyé l'Italie en finale sans trembler, lui qui s'apprêtait à réaliser le doublé C1-Euro, s'est fait hypnotiser par le portier d'Everton. Dans les têtes, à froid, ce n'est pas tout à fait pareil de remporter une compétition internationale en inscrivant soi-même le dernier tir au but, que de s'en remettre à son gardien. Le résultat est le même sur le palmarès, mais force est de constater que cet échec va provoquer un incroyable effet papillon sur le parcours italien lors des mois suivants.En effet, le 5 septembre, à peine deux mois après la finale, Jorginho manque à nouveau un pénalty face à la Suisse.