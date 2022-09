L'Italie envoie l'Angleterre en Ligue B

Grâce à un exploit personnel de Giacomo Raspadori, seul buteur de la rencontre à vingt minutes du terme, l'Italie a battu l'Angleterre sur la plus courte des marges lors de la cinquième journée de Ligue des Nations dans le groupe C. Résultats : la Squadra Azzurra conserve un espoir de se qualifier pour le Final Four, alors que les Three Lions sont relégués en Ligue B.

Italie 1-0 Angleterre

Gérer, observer… ou ennuyer ?

L'Italie toujours dans le coup pour le titre, l'Angleterre en Ligue B

Le saviez-vous ? Lors de leurs quatre dernières confrontations, l'Italie et l'Angleterre ont à chaque fois achevé leurs 90 minutes sans qu'il n'y ait un vainqueur. Et jamais avec plus de deux réalisations inscrites, d'ailleurs (trois 1-1). Dès lors, tout le monde pouvait s'attendre à des débats serrés et équilibrés sans beaucoup de tremblements de filets, lors de cette cinquième journée du groupe C de Ligue des Nations. De là à se coltiner un 0-0 sans saveur, il y aurait de quoi être déçu. Car lorsque deux équipes de cette trempe s'affrontent, chacun est en droit d'attendre un peu plus d'animation. Ce qu'a bien compris Raspadori, unique buteur à vingt minutes dans une partie qui se dirigeait dangereusement vers un score vierge, dont l'exploit personnel a offert le victoire à laet relégué du même coup lesen Ligue B.Un coup de casque de Scamacca stoppé par Pope au tout début, une tentative de Kane hors cible à la toute fin et une incapacité chronique à faire peur aux défenses adverses. Voilà, en résumé, ce qu'il faut retenir de la première période moyenne voyant l'Italie et l'Angleterre en grandes difficultés pour se créer des occasions. La possession est à l'avantage des visiteurs (54,7%), mais parler de domination ne reflèterait pas la réalité du match. Avec une frappe cadrée de chaque côté seulement, ce sont en fait les arrière-gardes qui font surtout la loi dans cette affiche prometteuse… sur le papier, où il manque par ailleurs Immobile et Verratti ou encore Calvert-Lewin.Au retour des vestiaires, une mauvaise nouvelle attend les amateurs de spectacle et de buts : Kane prend un coup, et ses saignements laissent augurer un… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com