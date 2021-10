L'Italie cuisine la Belgique

La Nazionale a bouffé la Belgique pendant une heure de jeu, avant de manquer d'avaler de travers en fin de match. Les Diables Rouges se seront néanmoins mis à table trop tard, et c'est bien l'Italie qui finit 3e de cette seconde édition de Ligue des Nations (2-1).

Italie 2-1 Belgique

Chiesa intenable, Courtois impassable

Qu'elle gagne ou qu'elle perde, il faut croire que cette Italie là ne sait décidemment plus s'ennuyer. Tout le monde court dans le même sens. A l'arrière, on crie en avant. A l'avant, on crie à l'arrière, une fois le cuir perdu. Moralité? Si le blocn'est pas impénétrable, il est bien souvent implacable. La Belgique aura fricassé pendant une heure de jeu dans la poile italienne, avant d'enfin se rebeller. Trop tard, cependant, pour ne pas passer à la casserole. Globalement supérieure, c'est bien l'Italie qui monte sur le podium de cette Ligue des Nations.Le plaisir, ca se partage. Des deux cotés, les coachs ont décidé de faire tourner, afin qu'à peu près tout le monde puisse croquer sa part dans ce dernier morceau de Ligue des Nations. Pas une mauvaise idée. L'Italie croque tout de suite son bout de gras, en appliquant sa recette habituelle: un pressing asphyxiant, un jeu de percussion ambiancé au milieu par Pellegrini et Locatelli, le tout rehaussé par les courses de Chiesa et Berardi. Classique, mais efficace: les ailiersmettent Courtois en danger à plusieurs reprises, mais le dernier rempart belge tient parfaitement son créneau. A la réception d'une superbe ouverture, Chiesa, une fois de plus intenable ce dimanche, pense bien trouver la faille avant la pause. Mais sa frappe enchainée est encore détournée par le grand albatros du Real Madrid. En face, la Belgique souffre et mord seulement par intermittences, alors que Saelemaekers, servi par Batshuayi, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com