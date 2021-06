L'Italie croque le Pays de Galles

Largement dominatrice, l'Italie s'est contentée de mordre une fois le Pays de Galles (1-0). Avant de maitriser sans transpirer des Dragons réduits à 10 dans le second acte. Les Dragons s'en contenteront, puisque leur courte défaite leur permet d'accompagner la Nazionale en huitièmes de finale l'Euro.

La Verratti du terrain

Roberto Mancini aura donc calé un 100% en phase de poules: avec 3 matchs, 3 victoires et une place de leader du groupe A en prime, son Italie ne pouvait pas faire mieux. Elle n'aura pas écrasé le Pays de Galles ce dimanche, en se contentant d'une bouchée dans l'amuse-gueule du jour, digéré un but à zéro. Vite réduits à 10 en seconde période, les Dragons ont du se contenter de défendre, mais devraient encaisser leur défaite avec philosophie : malgré leur revers face à la, les voilà en effet aussi garantis de voir la suite de cet Euro 2020.Pour cet ultime match de phase de poules, Roberto Mancini dégaine ses coiffeurs. Huit des onze joueur de lan'ont en effet pas débuté la rencontre précédente face à la Suisse. Si l'Olimpico est ravi de voir de nouvelles têtes, Verratti, qui débute son Euro aujourd'hui, est tout sauf décoiffant en début de match. La rencontre tombe dans un rythme un peu trop convenu, alors que le Pays de Galles se contente d'attendre une Italie moins agressive au pressing qu'à l'accoutumée. Pour aplanir l'épi gallois, Bonucci et Bastoni sautent alors volontiers leur milieu de terrain, en balançant de longues ouvertures pour leurs ailiers. Pas bête, alors que Chiesa et Bernardeschi, très actifs sur les ailes, défrisent à plusieurs reprises le 3-4-3 fixation béton peigné par Robert Page. A force de ne faire qu'attendre et bétonner, les Dragons vont logiquement se retrouver avec un but dans le caisson. Peu avant la pause, Verratti botte un coup franc malin, que Pessina dévie d'une