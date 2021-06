L'Italie carbonise la Suisse

Flamboyante, collectivement brillante, l'Italie a calciné une équipe de Suisse globalement impuissante ce mercredi à l'Olimpico. Et voilà déjà la Nazionale en huitièmes de finale de l'Euro.

Italie 3-0 Suisse

L'azzurro est une couleur chaude

Roberto Mancini ne vous dira pas que battre la Suisse était une chose facile. Mais il le pensera peut-être. En partie parce que cette Nati n'était pas au niveau espéré. Mais aussi parce que son Italie ressemble pour l'instant à l'équipe la plus Rock 'n' roll de l'Euro. La Suisse l'a vu, l'a subi et l'a payée cher. Tarif final? Trois pions à rien, et des Transalpins qui ont fait du plaisir le maitre mot de leur compétition.Ce mercredi soir, l'Italie hurle ensemble. Si seulement 16.000 supportersont eu le droit de se pointer dans les tribunes de l'Olimpico, le stade gronde comme si 60.000 transalpins de plus étaient venus garnir ses travées. Rome veut s'enflammer, alors ses fils chéris vont tout de suite craquer l'allumette, en dégainant un contre pressing furieux, qui asphyxie les Helvètes. Barella est incandescent dans l'entrejeu, Spinazzola et Insigne enflamment l'aile gauche mais c'est Chiellini qui pense d'abord faire sauter la poudrière, en marquant en deux temps, suite à un corner botté par l'ailier napolitain. Manque de pot, le but est refusé pour une main discrète du défenseur, après usage de la vidéo. Agaçant, mais trop peu pour contrarier Manuel Locatelli. A la demi heure de jeu, letransalpin a vu Berardi à droite, qu'il sert d'un amour de passe longue en première intention. L'ailier de Sassuolo balade Rodriguez et sert un centre tendu pour...Locatelli, qui vient d'aligner 60 mètres, pour finir à la retombée du ballon et marquer de près. C'est beau, c'est propre, c'est mérité, pour unedécidemment ravissante à regarder.