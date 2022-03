L'Italie affronte la Macédoine du Nord en vue de la Coupe du monde 2022

La Nazionale retrouve les barrages d'accession à la Coupe du monde ce jeudi soir, avec un premier duel face à la Macédoine du Nord à Palerme (20h45). Forcément un douloureux souvenir pour l'Italie, plongée dans le noir il y a cinq ans à l'issue du même exercice, et qui ne veut pas connaître une deuxième non-participation au Mondial de rang qui s'avérerait historique.

Relâcher la pression

Depuis quelques années sur la toile, les GIF animés ornés du message "Ah shit, Here we go again" ("Et merde, c'est reparti" en VF) pullulent sous des formes plus loufoques les unes que les autres. La plupart du temps, ils expriment une forme de lassitude quand les ennuis que l'on pensait avoir enterrés viennent de nouveau polluer notre environnement sain. C'est un peu ce qu'a vécu l'Italie le 15 novembre dernier . À l'issue d'un pauvre match nul en Irlande du Nord (0-0), consécutif à un automne où lesse sont montrés groggy, les Italiens ont donc dû se résoudre à passer une nouvelle fois par la case barrage afin d'espérer voir le Qatar. Le titre de champion d'Europe glané avec panache à Wembley cet été n'a pas accordé d'immunité à la bande dirigée par Roberto Mancini qui est de nouveau dos au mur. Car inutile de dire qu'après 1958 et 2018, une nouvelle Coupe du monde sans la comeilleure nation européenne en matière de palmarès ferait tache.Il y en a eu, dans l'histoire, des rois d'Europe qui n'ont pas été conviés à la fête du foot mondiale : la Tchécoslovaquie en 1976, le Danemark en 1994 ou encore la Grèce en 2006. L'Italie n'a pas envie de compléter le carré, pas plus que de faire un bond en arrière. Forte d'une victoire à l'Euro en déployant un jeu exaltant ainsi que du record d'invincibilité de 37 rencontres sans défaite établi entre octobre 2018 et octobre 2021, laavait tout fait - et bien fait - pour faire oublier à ses tifosi les soirées cauchemardesques du mois de novembre 2017. Cette double confrontation perdue face à la Suède avait fait l'effet d'une bombe, et laissé des séquelles chez une grande partie des hommes présents. Verratti le premier, et le "Petit Hibou" du PSG compte bien tout faire pour éviter que l'histoire ne se répète :, confiait-il en conférence de presse.(...) Lire la suite de l'article sur SoFoot.com