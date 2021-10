L'Italie a encore faim

Elles se sont affrontées en demi-finales de l'Euro, elles se retrouvent trois mois plus tard en demi-finales de la Ligue des nations. Italie-Espagne, acte II, c'est ce mercredi soir, à San Siro.

"Luis Enrique a raison : un jour ou l'autre, nous perdrons. Mais si nous pouvions perdre après décembre 2022, ça m'arrangerait."Roberto Mancini

La plus belle série de l'histoire

Un petit saut de cabri, un tir tout doux en bas à droite, un portier battu avant même que le ballon n'ait quitté le pied de l'adversaire. Voilà la dernière image d'un Italie-Espagne de haute voltige, qui a fait honneur aux deux équipes latines en demi-finales de l'Euro. Au bout de 120 minutes d'une intensité folle, les deux nations se sont expliquées aux tirs au but. Un exercice au cours duquel les Italiens ont tout simplement été plus forts, à l'instar d'un Donnarumma monumental. C'était le 6 juillet dernier, et quelques jours plus tard, l'Italie soulevait l'Euro au nez, à la barbe et audes Anglais. Trois mois se sont écoulés, et l'Italie et l'Espagne vont à nouveau devoir battre le fer, tout chaud sorti du four. C'est encore une demi-finale, mais cette fois-ci, c'est la Ligue des nations. Moins d'enjeu qu'un championnat d'Europe des nations, certes, mais quand ces deux équipes-là s'affrontent, ce n'est jamais vraiment amical.Dans le football comme ailleurs, la victoire appelle la victoire. Elle donne la dalle. L'Italie attendait un triomphe depuis 2006, et le succès de la bande à Mancini a réveillé les estomacs endormis. Oui, la Ligue des nations n'est ni l'Euro ni la Coupe du monde, mais elle fait désormais partie des réalités internationales, et la gagner permet de continuer à surfer sur la vague. Et ça, Robert Mancini l'a bien compris., a-t-il attaqué en conférence de presse.Taquin, le Mancio.