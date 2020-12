Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

L'Irlande termine 3e de la coupe d'Automne, Galles prend la 5e place Reuters • 05/12/2020 à 19:48 Temps de lecture: 1 min







L'Irlande termine 3e de la coupe d'Automne, Galles prend la 5e place par Léo De Garrigues (iDalgo) L'Irlande a bien terminé sa coupe d'Automne. Dans le match pour la 3e place qui l'opposait à l'Écosse, le XV du Trèfle s'est imposé 31 à 16. Accrochés à la mi-temps (11-9), les Irlandais se sont détachés après la pause. Keith Earls a inscrit un doublé tandis que Cian Healy a aussi marqué un essai. Les hommes d'Andy Farrell terminent sur le podium de la compétition après un revers face à l'Angleterre qui leur aura coûté cher. Dans le match pour la 5e place, le Pays de Galles a pris le meilleur sur l'Italie (38-18) en marquant 5 essais. Les Fidji, qui disputaient leur premier match de la compétition suite à la multiplication de cas de Covid-19 au sein de l'effectif, se sont imposés face à la Géorgie (24-38) avec un triplé de Nemani Nadolo.