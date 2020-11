Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

L'Irlande domine logiquement la Géorgie par Léo De Garrigues (iDalgo) Les Irlandais ont tranquillement pris le meilleur sur les Géorgiens (23-10) lors de la troisième journée de la Coupe d'automne des nations. Ils ont rapidement pris les commandes de la rencontre grâce à un essai de Billy Burns à la 8e minute. Si les Géorgiens ont réagi par un essai de Giorgi Kveseladze 8 minutes plus tard, le XV du Trèfle a pris le large grâce à une réalisation de Hugo Keenan. Au pied, les Irlandais ont dominé les Géorgiens (13 points à 6). Grâce à ce succès, l'Irlande termine deuxième de son groupe et affrontera l'Écosse la semaine prochaine.