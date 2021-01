L'Inter sort le Milan au terme d'un derby étouffant

Au terme d'un derby étouffant, où Ibrahimovic a ouvert le score, collé son front contre celui de Lukaku, lancé un débat sur les mères avec l'attaquant belge, et s'est fait expulser, l'Inter s'est imposée au bout du bout grâce à un coup franc d'Eriksen (2-1) et verra le dernier carré de la Coupe d'Italie.

Inter 2-1 Milan

Combat des chefs

C'était le deuxième derby de la saison, et un peu plus encore : mardi soir, au San Siro, c'était avant tout deux visions de la guerre qui se retrouvaient. Celle d'un Antonio Conte en fusion, expulsé dans le week-end après s'être pris le bec avec l'arbitre Fabio Maresca au terme d'un nul sans saveur entre l'Udinese et son Inter (0-0), mais surtout habité par le désir intime de faire tomber la Juve de son putain de perchoir. Puis, en face, celle d'un Stefano Pioli sage, tout en contrôle, sûr de la puissance de sa machine : un Milan, celui d'Ibrahimovic, qui a malgré tout été secoué dans tous les sens par l'Atalanta dimanche soir (0-3). Peu avant 23h00, résultat : ce derby de Milan a été royal, intense, dynamique, brutal. Et a trouvé choisi l'Inter pour vainqueur au terme d'un match qui aura vu Zlatan Ibrahimovic ouvrir le score, mettre son front contre celui de Lukaku, puis se faire expulser. Étouffant.Avant même le début de match, Conte avait prévenu son monde : d'accord pour respecter la Coupe d'Italie et la chance pour l'Inter de remporter son premier trophée depuis 2011, mais priorité à la conquête du scudetto. Sans surprise, le lieutenant de Lecce a tenu sa promesse de rotation avec un trio Bastoni-Hakimi-Young placé sur le banc, remplacé par Kolarov, Darmian et Periši?. Côté Milan, quelques changements de boulons également avec l'installation de Leão, Diaz et Saelemaekers derrière